Официальный курс НБУ: Гривна продолжает рекордно падать по отношению к евро

Национальный банк Украины снизил курс гривны к новому историческому минимуму по отношению к евро .

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Валютный рынок

НБУ установил на 23 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2881 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

Регулятор на 23 августа установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,98 грн. Европейская валюта подорожала на 9 копеек. Это новый исторический рекорд, предыдущий зафиксирован 22 августа, когда курс гривны опустился до 45,89 грн за евро.

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