В россии зафиксировали самый большой за 11 лет рост долгов по зарплате

В июле 2024 года сумма невыплаченных заработных плат работникам в россии стала больше на $1,09 млн (100,5 млн рублей). Об этом сообщает The Moscow Times.

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Рост зарплатных долгов

В июле 2024 года сумма не выплаченных заработных плат россиянам стала больше на $1,09 млн (100,5 млн руб.), а общий размер зарплатной задолженности достиг $4,66 млн (427,4 млн руб.).

В процентном соотношении сумма долгов работодателей перед работниками увеличилась на 30,7% за месяц. Этот показатель стал рекордным с января 2013 года, когда зарплатные долги подскочили на 47,4%.

Однако в денежном эквиваленте долги работодателей перед работниками остаются низкими по историческим меркам, ведь, например, к концу 2019 года эта сумма составляла $23 млн (2,1 млрд руб.), а на конец 2020-го — $17 млн (1,6 млрд руб.).

С проблемами столкнулся прежде всего российский бизнес, ведь возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств долги за месяц выросли на 38%, до $4,42 млн (405,9 млн руб.).

Около $230 тыс. (21 млн руб.) долгов накопили регионы перед бюджетниками. В годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.

Более половины долгов по зарплате тянутся годами. Так, 22,4% задолженности возникли в 2023 году, а 32,6% — в 2022 году или раньше. На долги текущего года приходится 45% общей задолженности или $2,1 млн. (192,5 млн руб.).