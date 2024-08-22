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22 августа 2024, 15:58 Читати українською

Фонд госимущества завершил создание первого госоператора сельхозземель

Фонд государственного имущества Украины завершил процесс корпоратизации ГП «Фонд аграрных инвестиций», создав на его основе ООО «Государственный земельный банк». Об этом сообщает пресс-служба Госимущества.

Фонд государственного имущества Украины завершил процесс корпоратизации ГП «Фонд аграрных инвестиций», создав на его основе ООО «Государственный земельный банк».

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Подробности

Это первый государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения. Новосозданное общество на 100% принадлежит государству. Это необходимый финальный этап в реализации проекта «Земельный банк» перед официальным запуском первых онлайн-аукционов по аренде государственных земель.

«Мы прошли значительный путь по реформированию рынка государственных земель. От нормативно-правовых изменений и создания первого оператора „Земельного банка“ до перерегистрации первого пула земель и корпоратизации предприятия», — рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Читайте: Фонд госимущества презентовал проект «Земельный банк»

«Механизм пользования земельными участками кардинально меняется. Вместо 1% от нормативно-денежной оценки за постоянное пользование теперь арендная ставка составит 12%. Это увеличит поступления в бюджет по меньшей мере в 12 раз», — отметил руководитель ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.

Напомним

27 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон, запускающий прозрачную аренду государственных с/х земель через онлайн-аукционы. Этот документ позволит Фонду госимущества создать Земельный банк.

«Главная цель — побороть коррупцию на государственных сельхозземлях. Ежегодно недобросовестные менеджеры государственных агропредприятий сдавали бизнесу государственные земли в аренду по серым схемам. В их карманы попадали десятки миллионов долларов кэша, а государству убытки», — заявил глава ФГИУ Рустем Умеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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