Фонд госимущества завершил создание первого госоператора сельхозземель

Фонд государственного имущества Украины завершил процесс корпоратизации ГП «Фонд аграрных инвестиций», создав на его основе ООО «Государственный земельный банк». Об этом сообщает пресс-служба Госимущества.

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Подробности

Это первый государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения. Новосозданное общество на 100% принадлежит государству. Это необходимый финальный этап в реализации проекта «Земельный банк» перед официальным запуском первых онлайн-аукционов по аренде государственных земель.

«Мы прошли значительный путь по реформированию рынка государственных земель. От нормативно-правовых изменений и создания первого оператора „Земельного банка“ до перерегистрации первого пула земель и корпоратизации предприятия», — рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

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«Механизм пользования земельными участками кардинально меняется. Вместо 1% от нормативно-денежной оценки за постоянное пользование теперь арендная ставка составит 12%. Это увеличит поступления в бюджет по меньшей мере в 12 раз», — отметил руководитель ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.

Напомним

27 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон, запускающий прозрачную аренду государственных с/х земель через онлайн-аукционы. Этот документ позволит Фонду госимущества создать Земельный банк.

«Главная цель — побороть коррупцию на государственных сельхозземлях. Ежегодно недобросовестные менеджеры государственных агропредприятий сдавали бизнесу государственные земли в аренду по серым схемам. В их карманы попадали десятки миллионов долларов кэша, а государству убытки», — заявил глава ФГИУ Рустем Умеров.