Восстановительные работы на «синей» ветке метро находятся на завершающем этапе — Кличко

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» на «синей» ветке метро находятся на завершающем этапе. Движение метро планируют возобновить в начале осени. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Работы продолжаются круглосуточно

По словам мэра, восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Сегодня начали засыпать котлован грунтом.

Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его крепежа. Вскоре выполнят работы по благоустройству территории на месте стройплощадки.

Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля протяженностью 27 метров. Также усилили прилегающие к ней участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров).

В настоящее время завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение.

Перед полноценным возобновлением движения осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения.

«Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени», — отметил глава столицы.

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Напомним

В конце прошлого года движение поездов между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» в Киеве временно остановили, поскольку в туннеле было обнаружено проникновение воды. Сначала предполагалось, что движение поездов удастся возобновить летом 2024 года.

По окончательным выводам экспертизы, к аварийной ситуации на «синей» ветке метро привели ошибки на этапе проектирования и грубые нарушения при строительстве этого участка более 10 лет назад.