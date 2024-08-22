Xiaomi получила $12,5 млрд дохода после начала продаж электрокаров SU7

Китайская корпорация Xiaomi сообщила о самом быстром темпе роста дохода с 2021 года благодаря первоначальному успеху своих первых электромобилей и восстановлению мирового рынка смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Продажи выросли на 32% лучше, чем прогнозировалось, до 88,9 млрд юаней ($12,5 млрд) во втором квартале 2024 года благодаря доходу от подразделения электромобилей, составившему примерно 6,2 млрд юаней ($870 млн).

Чистая прибыль также превысила ожидания и составила 5,1 млрд юаней ($715 млн).

Лучшие, чем ожидалось, результаты могут подпитать надежду инвесторов на то, что Xiaomi нашла новый источник роста. Основатель Лей Цзюнь пообещал инвестировать $10 млрд в производство автомобилей, сделав смелую ставку на повторение успеха, достигнутого в сфере смартфонов.

Его компания выпустила свой первый электромобиль в марте 2024 года, хотя рынок уже был переполнен гораздо более крупными игроками, такими как Tesla и BYD. Миллиардер сказал, что Xiaomi стремится войти в пятерку лучших автопроизводителей через 15−20 лет.

Рост акций

Акции Xiaomi выросли примерно на 16% с момента начала продаж электромобилей в конце марта.

Пекинская компания в мае повысила цели по поставкам автомобилей до 120 000 электрокаров в этом году против объявленной ранее цели около 100 000.

В среду президент компании Лу Вейбин заявил, что ожидает, что поставки электрокаров продолжат ускоряться в ближайшие месяцы, а потери постепенно снизятся.

Напомним

«Минфин» писал, что из-за дефицита новых электрокаров Xiaomi SU7 владельцы подержанных моделей могут продать их дороже, чем они новые стоят в салоне.

К примеру, в КНР на одном из сайтов Xioami SU7 Max с пробегом 600 км продают за $47,2 тыс., а с пробегом 1900 км — за $46 тыс. При этом, что цена нового SU7 Max составляет $41,5 тыс.