В июне товарооборот россии и Евросоюза снизился на 10% по отношению к маю и составил 4,9 млрд евро, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Евростата. Это минимальный показатель с сентября 1999 года, когда товарооборот составил 4,6 млрд евро.
Наименьший показатель с 1999 года: Товарооборот россии и ЕС упал ниже 5 млрд евро
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Торговля с ЕС
Согласно информации статистической службы, в июне поставки российских товаров в ЕС сократились на 14% по сравнению с маем и составили 2,5 млрд евро. Это самый низкий показатель с февраля 1999 года.
Основу российского экспорта в Евросоюз составили газ (1,1 млрд евро), нефть и нефтепродукты (333 млн евро), а также железо и сталь (164 млн евро).
В то же время поставки европейской продукции в россию в июне снизились на 5% в месячном выражении — до 2,4 млрд евро.
Ключевыми категориями европейского экспорта в рф были фармацевтическая продукция (634 млн евро), оборудование (262 млн евро) и оптические инструменты (203 млн евро).
По информации Евростата, наиболее сильное падение торговли в июне произошло с Португалией — в 4,3 раза. А также с Чехией и Ирландией примерно вдвое.
При этом с некоторыми странами товарооборот увеличился в июне. Так, торговля увеличилась с Болгарией и Румынией на 15%.
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