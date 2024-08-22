Наименьший показатель с 1999 года: Товарооборот россии и ЕС упал ниже 5 млрд евро

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Торговля с ЕС

Согласно информации статистической службы, в июне поставки российских товаров в ЕС сократились на 14% по сравнению с маем и составили 2,5 млрд евро. Это самый низкий показатель с февраля 1999 года.

Основу российского экспорта в Евросоюз составили газ (1,1 млрд евро), нефть и нефтепродукты (333 млн евро), а также железо и сталь (164 млн евро).

В то же время поставки европейской продукции в россию в июне снизились на 5% в месячном выражении — до 2,4 млрд евро.

Ключевыми категориями европейского экспорта в рф были фармацевтическая продукция (634 млн евро), оборудование (262 млн евро) и оптические инструменты (203 млн евро).

По информации Евростата, наиболее сильное падение торговли в июне произошло с Португалией — в 4,3 раза. А также с Чехией и Ирландией примерно вдвое.

При этом с некоторыми странами товарооборот увеличился в июне. Так, торговля увеличилась с Болгарией и Румынией на 15%.