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22 августа 2024, 11:18 Читати українською

«Минфин» запускает на сайте сервис оформления страхового полиса «Автогражданка»

Определиться со страховой компанией для оформления «Автогражданки» обычно сложно, ведь продукт обязателен и стандартизирован, а основное отличие, которое первым привлекает внимание при выборе — цена.

Определиться со страховой компанией для оформления «Автогражданки» обычно сложно, ведь продукт обязателен и стандартизирован, а основное отличие, которое первым привлекает внимание при выборе — цена.

Выбирая полис легко встретить недобросовестную компанию, поэтому, чтобы помочь украинцам сделать безошибочный выбор «Минфин» запускает сервис оформления страхового полиса «Автогражданка» на своем сайте.

В чем преимущества «Автогражданки» на «Минфине»:

  • Бережем свою репутацию, поэтому точно уверены в надежности компаний, которые выбирали и предлагаем на сайте;

  • Делаем удобный сервис — легко сравнивать предложения страховых компаний и быстро оформлять полис;

  • Добавили возможность оплаты по частям на 3 платежа через monobank и Приватбанк;

  • Открываем честные отзывы от клиентов о каждой страховой компании;

  • Создаем дополнительные скидки от «Минфина», которые делают полис дешевле, чем в страховой компании.

Сравнивайте и оформляйте «Автогражданку» на «Минфине» с дополнительной скидкой -17% по промокоду: «ЦИВІЛКА»

Оформить автогражданку

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
22 августа 2024, 13:35
#
Монобанк за цивілку дає гарантований кешбек на все, що пов’язано з авто. Тобто суто кешбеком заправляючись, роблячи ТО, зберігаючи-міняючи-купуючи шини можна відбити вартість цивілки
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 августа 2024, 13:37
#
Вы что смеетесь???
В почти в два раза дороже от реальных предложений самих компаний…
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