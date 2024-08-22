Определиться со страховой компанией для оформления «Автогражданки» обычно сложно, ведь продукт обязателен и стандартизирован, а основное отличие, которое первым привлекает внимание при выборе — цена.
«Минфин» запускает на сайте сервис оформления страхового полиса «Автогражданка»
Выбирая полис легко встретить недобросовестную компанию, поэтому, чтобы помочь украинцам сделать безошибочный выбор «Минфин» запускает сервис оформления страхового полиса «Автогражданка» на своем сайте.
В чем преимущества «Автогражданки» на «Минфине»:
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Бережем свою репутацию, поэтому точно уверены в надежности компаний, которые выбирали и предлагаем на сайте;
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Делаем удобный сервис — легко сравнивать предложения страховых компаний и быстро оформлять полис;
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Добавили возможность оплаты по частям на 3 платежа через monobank и Приватбанк;
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Открываем честные отзывы от клиентов о каждой страховой компании;
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Создаем дополнительные скидки от «Минфина», которые делают полис дешевле, чем в страховой компании.
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Оформить автогражданку
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
В почти в два раза дороже от реальных предложений самих компаний…