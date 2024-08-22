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22 августа 2024, 12:32 Читати українською

В Германии изъяли 13 криптоматов, количество институциональных инвесторов у биткоин-ETF выросло на 14%: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В Германии изъяли 13 криптоматов из-за работы без лицензии

Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) сообщил о конфискации 13 криптоматов из-за работы без лицензии.

В заявлении говорится, что изъятые устройства используются без необходимого разрешения BaFin и составляют риск отмывания денег.

Участие в сделке принимали должностные лица BaFin при поддержке полиции и Бундесбанка, а также в координации с Федеральным управлением криминальной полиции. В общей сложности к расследованию было привлечено 60 человек. Также известно, что регулятор конфисковал около 250 000 евро.

В BaFin отметили, что нелегальных операторов преследуют полиция и прокуратура, а нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы. Они добавили, что те криптоматы, которые принимают более 10 000 евро от одного контрагента, должны установить его личность, чтобы предотвратить отмывание денег.

В Черногории задержан соучредитель криптопирамиды FutureNet

Полиция Черногории задержала 51-летнего Романа Земяна, соучредителя криптопирамиды FutureNet. Об этом сообщают СМИ.

Земяна обнаружили под чужим именем в одном из районов Подгорицы. Его арест стал итогом международной операции, за которой наблюдал Интерпол.

Задержанный подозревается в финансовом мошенничестве и отмывании средств. Ранее власти Южной Кореи и Польши выдали на него международный ордер.

Земян является соучредителем проекта FutureNet. Он и его партнер Стефан Моргенштерн запустили платформу в 2014 году. Позже они также создали продукт под названием FutureAdPRO и токен FuturoCoin.

Платформа была популярной в Польше и Южной Корее. Жертвами этой пирамиды, по данным полиции, стали 2000 человек. Приблизительный ущерб оценивается в $21 млн.

Моргенштерн, со своей стороны, был арестован сначала в Греции, а позже в Албании в 2023 году.

По данным издания Vijesti, Земян себя виновным не считает. Он заявил, что никогда не посещал Южную Корею, его компания занимается только юридическим бизнесом и якобы не имеет никакого отношения к FutureNet.

Его дальнейшую судьбу решит суд. В издании отметили, что задержанный, вероятно, будет экстрадирован.

Количество институциональных инвесторов в биткоин-ETF выросло на 14% за квартал — Bitwise

Количество институциональных инвесторов, владеющих спотовыми биткоин-ETF, увеличилось на 14% во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет фирмы Bitwise.

Кроме того, доля этих инвесторов в общем объеме активов в управлении (AUM) также возросла, с 18,74% до 21,15%. В Bitwise добавили, что в конце второго квартала институционалы сохраняли ETF на $11 млрд.

Директор по инвестициям компании Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) заявил, что если учреждения покупают биткоин, когда цены нестабильны, то это отличный знак, «представьте, что может произойти на бычьем рынке».

Также в отчете отмечается, что биткоин-ETF были приняты учреждениями «быстрейшими темпами среди всех ETF в истории».

«Большинство ETF со временем набирают обороты, и ожидается, что в 2025 году приток средств у биткоин ETF будет больше, чем в 2024 году, а в 2026 году — больше, чем в 2025 году», — говорится в отчете.

Трейдер потерял более $55 миллионов в DAI из-за фишинга

Неизвестный крупный ходлер потерял $55,4 млн в стейблкоинах DAI после фишинговой атаки. Об этом сообщают эксперты CertiK.

По данным аналитиков, злоумышленник использовал сервис Inferno Drainer, чтобы получить доступ к внешней учетной записи (EOA). Таким образом, он передал право собственности на смартконтракт DSProxy #166,776 на подконтрольный адрес.

Далее злоумышленник использовал EOA для доступа к хранилищу Maker. С помощью последнего можно выпустить стейблкоины DAI, используя другие криптоактивы в качестве залога.

Взломщик заменил адрес владельца хранилища собственным, после чего вывел стейблкоины. Дальнейшее движение активов неизвестно.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 августа 2024, 12:44
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Крипта потребує далекоглядності.
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