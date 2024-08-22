В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. В течение июля свою первую регистрацию в Украине прошли 20 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества. Об этом сообщает Укравтопром.
Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет
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Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто — 40%. Далее следуют: электромобили — 39%; дизельные — 9%; гибридные — 8%; авто с ГБО — 4%.
Топ-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет
- Tesla Model Y — 418 ед.;
- Tesla Model 3 — 341 ед.;
- Mazda CX5 — 201 ед.;
- Nissan Rogue — 197 ед.;
- Hyundai Kona — 188 ед.;
- VW Tiguan — 168 ед.;
- Nissan Leaf — 155 ед.;
- KIA Niro — 144 ед.;
- Jeep Compass — 130 ед.;
- Chevrolet Bolt — 121 ед.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Українці втрачають інтерес до дизельних авто та пересажєуються на Тесли.
(https://minfin.com.ua/ua/2024/08/21/133689222/)
Tesla Model Y — 418 од.;
Tesla Model 3 — 341 од.;
vs
Renault Megane — 425 од.;
VW Passat — 352 од.;
Також українці з нетерпінням очікують нового 15% податку, щоб поділитись своєю радістю з державую.