Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. В течение июля свою первую регистрацию в Украине прошли 20 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества. Об этом сообщает Укравтопром.