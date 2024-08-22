Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2024, 8:55 Читати українською

Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. В течение июля свою первую регистрацию в Украине прошли 20 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества. Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс.
Фото: tesla-cars

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто — 40%. Далее следуют: электромобили — 39%; дизельные — 9%; гибридные — 8%; авто с ГБО — 4%.

Топ-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет

  • Tesla Model Y — 418 ед.;
  • Tesla Model 3 — 341 ед.;
  • Mazda CX5 — 201 ед.;
  • Nissan Rogue — 197 ед.;
  • Hyundai Kona — 188 ед.;
  • VW Tiguan — 168 ед.;
  • Nissan Leaf — 155 ед.;
  • KIA Niro — 144 ед.;
  • Jeep Compass — 130 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 121 ед.

Читайте: Украинцы теряют интерес к дизельным авто. Какие модели выбирали в июле

Подобрать ОСАГО онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
crocodille
crocodille
22 августа 2024, 9:07
#
Кінець епохи бідності.
Українці втрачають інтерес до дизельних авто та пересажєуються на Тесли.
(https://minfin.com.ua/ua/2024/08/21/133689222/)

Tesla Model Y — 418 од.;
Tesla Model 3 — 341 од.;
vs
Renault Megane — 425 од.;
VW Passat — 352 од.;

Також українці з нетерпінням очікують нового 15% податку, щоб поділитись своєю радістю з державую.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ROMAN785 и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами