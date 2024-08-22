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22 августа 2024, 11:46 Читати українською

Экспансия продолжается: Новая почта планирует выйти на рынки Австрии и Нидерландов

Новая почта планирует выйти на рынки Австрии и Нидерландов до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая почта планирует выйти на рынки Австрии и Нидерландов до конца 2024 года.

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Экспансия Новой почты

«Только за первое полугодие 2024 года мы открыли отделения в четырех новых странах: Италии, Великобритании, Испании и Франции. До конца года будут еще Австрия и Нидерланды. То есть через два года — 16 стран», — говорится в сообщении.

В компании заявили о расширении присутствия как в новых городах, так и в тех, где уже есть отделения.

«Интегрируемся с местными партнерами для развития адресной доставки и покрытия всей страны через почтоматы и точки сервиса. Кроме того, запустили доставку между странами ЕС», — добавили в компании.

На сегодняшний день Nova Post имеет 104 собственных отделения в Европе и почти 82 тыс. партнерских точек сервиса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 августа 2024, 11:58
#
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0
Три літри
Три літри
22 августа 2024, 12:25
#
Де всі хейтери Новоі пошти? Ваша думка потрібна як ніколи.
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