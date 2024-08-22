Экспансия продолжается: Новая почта планирует выйти на рынки Австрии и Нидерландов

Новая почта планирует выйти на рынки Австрии и Нидерландов до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

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Экспансия Новой почты

«Только за первое полугодие 2024 года мы открыли отделения в четырех новых странах: Италии, Великобритании, Испании и Франции. До конца года будут еще Австрия и Нидерланды. То есть через два года — 16 стран», — говорится в сообщении.

В компании заявили о расширении присутствия как в новых городах, так и в тех, где уже есть отделения.

«Интегрируемся с местными партнерами для развития адресной доставки и покрытия всей страны через почтоматы и точки сервиса. Кроме того, запустили доставку между странами ЕС», — добавили в компании.

На сегодняшний день Nova Post имеет 104 собственных отделения в Европе и почти 82 тыс. партнерских точек сервиса.