Более 25% внешнего финансирования в 2024 году — гранты. То есть, каждый четвертый доллар от международных партнеров привлечен на безвозвратной основе. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Министерство финансов назвало источники финансирования госбюджета с начала 2024 года
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Финансирование госбюджета
Как отметили в Минфине, в целом внешняя поддержка за этот период составляет $24,5 млрд, из которых $6,6 млрд — гранты.
Существенным источником финансирования госбюджета также государственные облигации. Объем выпущенных ОВГЗ — $7,9 млрд.
Источник: Минфин
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