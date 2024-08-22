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22 августа 2024, 11:07 Читати українською

Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2026 года

Литовское правительство в среду, 21 августа, одобрило продление временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до 4 марта 2026 года. Об этом пишет «Европейская правда».

Литовское правительство в среду, 21 августа, одобрило продление временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до 4 марта 2026 года.
Фото: president.gov.ua

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Временная защита

Механизм временной защиты, который заработал в странах Европейского Союза 4 марта 2022 года, обеспечивает коллективную защиту украинцев, перемещенных лиц и не тех, кто не может вернуться в страну происхождения.

Сначала его предоставили на один год, а затем продолжали, в последний раз — до 4 марта 2025 года. После последнего решения правительства Литвы он будет действовать до марта 2026 года.

Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы ежедневно регистрирует около 30−40 новых заявлений на получение разрешения на проживание в стране.

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По состоянию на 31 июля действующие виды на жительство на основании временной защиты имели 44,3 тысячи украинцев. Они имеют право на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей.

Решение правительства Литвы также предусматривает предоставление психосоциальной реабилитации украинцам, получившим ранения во время полномасштабных военных действий в Украине.

Напомним

С сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.

Кроме того, литовское правительство выделило совокупно почти 9 млн евро на разные программы поддержки для украинцев, оформивших временную защиту в Литве.

Источник: Минфин
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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
22 августа 2024, 11:46
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