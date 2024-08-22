Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 4 копейки

Национальный банк Украины установил на 22 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2975 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 22 августа установил официальный курс евро на уровне 45,89 грн (на 21 августа был установлен на уровне 45,81 грн). Европейская валюта подорожала на 8 копеек.

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