Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 4 копейки

Национальный банк Украины установил на 21 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3459 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 21 августа установил официальный курс евро на уровне 45,81 грн (на 20 августа был установлен на уровне 45,60 грн). Европейская валюта подорожала на 21 копейку.

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