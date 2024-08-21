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21 августа 2024, 15:26 Читати українською

Болгария просит ЕС оградить производителей от роста импорта яиц из Украины

Болгария обращается в Европейский Союз с требованием оградить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, передает Болгарское национальное радио.

Болгария обращается в Европейский Союз с требованием оградить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины.
Фото: pixabay.com

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«Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины», — заявил Тахов.

В ходе встречи с представителями Ассоциации промышленного птицеводства Тахов напомнил, что сделал первый шаг в защиту производителей, предоставив данные о ситуации в секторе Совета министров в Брюсселе.

Отмечается, что совместными усилиями нескольких государств-членов введен защитный механизм для активизации тарифной квоты. Если импорт яиц из Украины превысит эту квоту, то будет применяться пошлина.

Он заявил, что для введения мер защиты Брюссель должен в рамках четырех месяцев провести оценку состояния рынка ЕС или рынка одной или нескольких стран-членов относительно соответствующих продуктов.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская комиссия повторно ввела тарифные квоты на украинский мед из-за того, что объемы беспошлинного импорта меда превысили установленный лимит.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Abramon
Abramon
21 августа 2024, 15:42
#
Якщо болгарські виробники яєць не можуть конкурувати з українськими — значить їхній бізнес не ефективний. Конкуренція на ринку ринок чи ні?
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
21 августа 2024, 16:12
#
Это зашита собственного производителя. И это правильно!
+
0
Rubi0
Rubi0
21 августа 2024, 16:13
#
Так вся аграрка ЕС на дотациях,. О какой конкуренции речь, если пол бюджета ЕС идет на поддержку аграриев и вытягивание их уровня жизни на общеевропейский. Более того мы тоже туда стремимся ради этих дотаций, только вот незадача, чтоб вытянуть нас до уровня ЕС нужны сотни млрд дотаций, которыми братушки Поляки Болгары и тд не хотят делится
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