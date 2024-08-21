Болгария просит ЕС оградить производителей от роста импорта яиц из Украины

Болгария обращается в Европейский Союз с требованием оградить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, передает Болгарское национальное радио.

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«Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины», — заявил Тахов.

В ходе встречи с представителями Ассоциации промышленного птицеводства Тахов напомнил, что сделал первый шаг в защиту производителей, предоставив данные о ситуации в секторе Совета министров в Брюсселе.

Отмечается, что совместными усилиями нескольких государств-членов введен защитный механизм для активизации тарифной квоты. Если импорт яиц из Украины превысит эту квоту, то будет применяться пошлина.

Он заявил, что для введения мер защиты Брюссель должен в рамках четырех месяцев провести оценку состояния рынка ЕС или рынка одной или нескольких стран-членов относительно соответствующих продуктов.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская комиссия повторно ввела тарифные квоты на украинский мед из-за того, что объемы беспошлинного импорта меда превысили установленный лимит.