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21 августа 2024, 15:03 Читати українською

Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше, чем планировалось

Европейский Союз накопил необходимый для прохождения зимы газ более чем на два месяца раньше плана. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз накопил необходимый для прохождения зимы газ более чем на два месяца раньше плана.
Фото: freepik.com

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Согласно последним данным промышленной группы Gas Infrastructure Europe, 19 августа уровень хранилищ ЕС достиг 90% своей емкости.

Пока значительные запасы газа помогают компенсировать риски поставок «голубого топлива». Хранилища несколько менее заполнены, чем в это время в прошлом году из-за замедления поставок в течение лета, но это все еще значительно выше среднего значения за пять лет.

Однако Европа продолжает сталкиваться с рисками, связанными с внезапными перерывами поставок газа. Европейские страны все еще обсуждают, как они могли бы заменить российские трубопроводные потоки по истечении транзитного соглашения между Москвой и Киевом в конце года.

Крупнейший поставщик газа в Европе, Норвегия также переживает период серьезных ремонтных работ, которые держат трейдеров в состоянии повышенной готовности.

«Любые сбои там или незапланированные продолжения технического обслуживания, скорее всего, приведут к нервной реакции рынка», — сказал аналитик Rystad Кристоф Халсер.

Напомним

«Минфин» писал, что трейдеры избегают украинских газовых хранилищ. Этим летом после российских атак европейские трейдеры используют лишь часть огромных украинских хранилищ природного газа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 августа 2024, 15:10
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Скоріш «СУДЖА» тримає трейдерів у стані підвищеної готовності.
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