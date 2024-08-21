Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше, чем планировалось

Европейский Союз накопил необходимый для прохождения зимы газ более чем на два месяца раньше плана. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно последним данным промышленной группы Gas Infrastructure Europe, 19 августа уровень хранилищ ЕС достиг 90% своей емкости.

Пока значительные запасы газа помогают компенсировать риски поставок «голубого топлива». Хранилища несколько менее заполнены, чем в это время в прошлом году из-за замедления поставок в течение лета, но это все еще значительно выше среднего значения за пять лет.

Однако Европа продолжает сталкиваться с рисками, связанными с внезапными перерывами поставок газа. Европейские страны все еще обсуждают, как они могли бы заменить российские трубопроводные потоки по истечении транзитного соглашения между Москвой и Киевом в конце года.

Крупнейший поставщик газа в Европе, Норвегия также переживает период серьезных ремонтных работ, которые держат трейдеров в состоянии повышенной готовности.

«Любые сбои там или незапланированные продолжения технического обслуживания, скорее всего, приведут к нервной реакции рынка», — сказал аналитик Rystad Кристоф Халсер.

Напомним

«Минфин» писал, что трейдеры избегают украинских газовых хранилищ. Этим летом после российских атак европейские трейдеры используют лишь часть огромных украинских хранилищ природного газа.