С начала великой войны Украина получила от Канады более $5 млрд

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более $5 млрд прямой бюджетной поддержки. Об этом отметил Министр финансов Сергей Марченко во время встречи с Министром по международному развитию Канады Ахмедом Хуссеном, сообщает пресс-служба министерства.

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Поддержка Канады

«Канада является третьей страной-членом G7 по объему направленного Украине финансирования. Благодарны канадскому правительству за многостороннюю поддержку с первых дней российского вторжения. Канада продолжает сохранять свою четкую позицию относительно финансовой, военной, гуманитарной помощи, санкций против страны-агрессора, а также в политическом решении G7 относительно использования обездвиженных суверенных активов россии в пользу Украины», — отметил Сергей Марченко.

В 2022 году Украина получила от Канады около $1,9 млрд. В 2023 году Украина получила более $1,75 млрд льготных средств, а в текущем году в госбюджет было привлечено еще более $1,47 млрд.

В результате встречи канадская сторона выразила готовность сотрудничать по реализации инициатив по поддержанию финансовой стабильности и в процессе внедрения реформ.