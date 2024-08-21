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21 августа 2024, 14:25 Читати українською

Кабмин упростил порядок предоставления отсрочки от мобилизации при уходе за больными

Кабинет министров внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или удерживают больных или людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кабинет министров внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или удерживают больных или людей с инвалидностью.
Фото: advokatpost.com

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В частности, правительство пересмотрело документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, — разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью, больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода за другими членами семьи.

Такую информацию отмечают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей с инвалидностью I или II группы, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Этим документом изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

В частности, теперь, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП.

Акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный в городе совет) и районных государственных администраций. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

Также внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода. Кроме того, из п. 61 Порядка изъято требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для лиц, уже получающих надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предъявить документы ТЦК и СП.

Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+44
bonv
bonv
21 августа 2024, 14:38
#
Спрощують і спрощують, а жити українцям все гірше і гірше…
+
0
financialGenius
financialGenius
21 августа 2024, 15:44
#
Шел третий год войны и только сейчас что-то упрощать начали … быстро же все-таки …
+
0
financialGenius
financialGenius
21 августа 2024, 15:47
#
Ой забыл … а что по демобилизационному закону ??? К пятому году начнём реализовывать или пока на паузе ??? Есть более важные дела- большое строительство , деребан взносов на ремонт Охматдита, реконструкция почтовой и перекладывание брушатки или строительство стадионов … можно дальше продолжать до бесконечности …
+
+7
Mini Mi
Mini Mi
21 августа 2024, 15:55
#
Демобилизации не будет никогда, что вы как дети маленькие
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