Кабмин упростил порядок предоставления отсрочки от мобилизации при уходе за больными

Кабинет министров внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или удерживают больных или людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В частности, правительство пересмотрело документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, — разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью, больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода за другими членами семьи.

Такую информацию отмечают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей с инвалидностью I или II группы, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Этим документом изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

В частности, теперь, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП.

Акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный в городе совет) и районных государственных администраций. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

Также внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода. Кроме того, из п. 61 Порядка изъято требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для лиц, уже получающих надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предъявить документы ТЦК и СП.

Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.