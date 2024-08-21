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21 августа 2024, 13:10 Читати українською

В Украине не планируют увеличивать пенсионный возраст

В Украине не планируют увеличивать пенсионный возраст, даже учитывая сокращение трудового населения. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформу.

В Украине не планируют увеличивать пенсионный возраст, даже учитывая сокращение трудового населения.
Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович

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Что известно

«Мы не будем увеличивать. Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его стоит сохранить. Он не возраст человека регламентирует, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может уйти на пенсию. Сейчас, на мое мнение, это нормальный вариант», — отметила она.

В то же время, по словам Жолнович, необходимо поддерживать навыки людей пожилого возраста, чтобы они оставались на рынке труда как можно дольше. В частности, повышать их уровень цифровой грамотности.

«Нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе и чтобы работодатели тоже их рассматривали как ценный ресурс», — сказала она.

Напомним

Сегодня право на пенсию по возрасту у мужчин и женщин после достижения 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию определяет приобретенный страховой стаж.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 августа 2024, 13:36
#
Просто не будет пенсии , пенсия это 22% * фонд зарплаты поделенное на количество пенсионеров .

количество работающих стремительно уменьшается .
+
0
korvin29
korvin29
21 августа 2024, 13:57
#
Просто поднимут количество необходимого стажа для выхода на пенсию
+
0
Lamo
Lamo
21 августа 2024, 14:09
#
Популісти.
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