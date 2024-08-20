ЕС возобновил пошлины на импорт украинского меда

Европейская комиссия повторно ввела тарифные квоты на украинский мед из-за того, что объемы беспошлинного импорта меда превысили установленный лимит. Об этом сообщает Euractiv.

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Максимальный объем импорта для меда на весь 2024 год составляет 44,417 тыс. т, что соответствует среднему объему со второй половины 2021 года по 2023 год. Но, по данным Еврокомиссии, импорт меда из Украины уже сейчас превышает эти объемы.

С 21 августа украинский мед, импортируемый странами Евросоюза, подпадает под тарифные квоты Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и ЕС от 2016 года.

В ведомстве добавили, что с 1 января 2025 года по июнь 2025 года на мед будет действовать новая тарифная квота в объеме 18,51 тыс. тонн.

Принимая решение о продлении режима льготного импорта для сельскохозяйственных товаров из Украины в июне, ЕС предусмотрел максимальные объемы беспошлинного импорта для семи «чувствительных» продуктов: яиц, птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда.

Сегодня мясо птицы и кукуруза являются единственными «чувствительными» продуктами, которые не превысили установленный лимит, но они недалеки от этого.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина заняла четвертое место среди мировых экспортеров меда.