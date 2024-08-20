Минфин привлек 3,7 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 20 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,69 млрд грн, что на 3,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,20 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

527,76 млн грн под 14,65% с погашением 10 сентября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);

4,82 млн грн под 15,41% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,43%);

3,16 млрд грн под 16,43% с погашением 20 октября 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,43%).

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.