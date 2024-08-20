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20 августа 2024, 18:34 Читати українською

Инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,6%

В июле в еврозоне потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

В июле в еврозоне потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРост инфляцииИнфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост инфляции

Инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июле сократились до 2,3% с 2,4% в предыдущем месяце, инфляция в сфере услуг замедлилась до 4% с 4,1%.

Тем временем энергоносители подорожали на 1,2% после роста на 0,2% месяцем ранее.

Читайте: Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) выросли на 2,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в июле не изменились, в июне показатель вырос на 0,2%.

В Европейском союзе годовая инфляция в июле составила 2,8% (в июне — 2,6%), помесячная — 0,1%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,5% в июне по сравнению с 2,6% в мае. Годом ранее этот показатель составлял 5,5%.

Годовая инфляция в ЕС составила 2,6% в июне по сравнению с 2,7% в мае. Годом ранее она составляла 6,4%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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