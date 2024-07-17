Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,5% в июне по сравнению с 2,6% в мае. Годом ранее этот показатель составлял 5,5%. Годовая инфляция в ЕС составила 2,6% в июне по сравнению с 2,7% в мае. Годом ранее она составляла 6,4%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Как изменилась инфляция в странах

Самые низкие годовые показатели были зафиксированы в Финляндии (0,5 процента), Италии (0,9 процента) и Литве (1 процент).

Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Бельгии (5,4 процента), Румынии (5,3 процента), Испании и Венгрии (по 3,6 процента). Среди других крупных экономик в Германии и Франции этот показатель составил 2,5 процента, а в Нидерландах — 3,4 процента.

По сравнению с маем, подчеркивает Евростат, годовая инфляция снизилась в 17 государствах-членах, осталась стабильной в одной и выросла в девяти.

В июне наибольший вклад в инфляцию еврозоны внесли услуги (+1,84 процентных пункта), за которыми следовали продукты питания, алкоголь и табак (+0,48), неэнергетические промышленные товары (+0,17) и энергетика (+0,02).