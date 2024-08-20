Два возможных сценария: Таксистов и курьеров хотят обязать платить налоги

Кабмин готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo. При этом рассматривается два концепта грядущих перемен, сообщает Forbes Ukraine.

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Первый концепт

Один концепт предполагает, что онлайн-платформы станут информационными агентами и будут только передавать данные о доходах пользователей в налоговую (таксистов, курьеров).

Пользователи смогут зарегистрироваться как самозанятые и платить 5% налога от своего оборота.

Для этого не нужно будет вести ФЛП или подавать отчетность — достаточно открыть специальный счет в банке, с которого налоги будут автоматически перечисляться.

Второй концепт

Другой концепт, поддерживаемый главой финансового комитета Верховной Рады Данилой Гетманцев, предусматривает более жесткие условия.

Онлайн-платформы станут налоговыми агентами и сами будут ответственны за удержание и уплату налогов по заработку своих пользователей.

Например, когда сервис такси будет перечислять водителю средства по заказу, он должен будет сразу вычислить с них налоги, а дальше платить их в бюджет и отчитываться перед налоговой.

Второй вариант был бы более легким в администрировании, но сами сервисы не хотят быть налоговыми агентами.

Однако Гетманцев отмечает — дискуссии пока продолжаются и окончательного решения нет.