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20 августа 2024, 15:13 Читати українською

Сеть McDonald's в Украине за первое полугодие нарастила прибыль на 82%

За первое полугодие 2024 года выручка сети ресторанов McDonald's в Украине выросла на 44%, до 7,8 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2023 года. Прибыль компании увеличилась на 82%. Об этом свидетельствуют данные YouControl, сообщает Forbes Ukraine.

За первое полугодие 2024 года выручка сети ресторанов McDonald's в Украине выросла на 44%, до 7,8 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2023 года.
Фото: facebook.com/McDonalds

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Прибыль McDonald's в Украине за первое полугодие 2024 года составила 874,8 млн грн. Рост — более 82% по сравнению с январем-июнем 2023 года. Тогда компания закончила полугодие с прибылью в 479,8 млн. грн.

За первое полугодие 2024 года компания закрыла на реконструкцию ресторан возле Центрального ж/д вокзала Киева и открыла одно новое заведение в Черновцах. Сеть McDonald's в Украине насчитывает около 100 ресторанов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 августа 2024, 15:35
#
Бо українцям начхати на своє здоровʼя та здоровʼя своїх дітей.
+
0
viicore
viicore
20 августа 2024, 15:45
#
Ранкове меню вони не хочуть нарастити? Немає сечі терпіти ці борошна
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