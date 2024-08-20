За первое полугодие 2024 года выручка сети ресторанов McDonald's в Украине выросла на 44%, до 7,8 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2023 года. Прибыль компании увеличилась на 82%. Об этом свидетельствуют данные YouControl, сообщает Forbes Ukraine.
Сеть McDonald's в Украине за первое полугодие нарастила прибыль на 82%
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Прибыль McDonald's в Украине за первое полугодие 2024 года составила 874,8 млн грн. Рост — более 82% по сравнению с январем-июнем 2023 года. Тогда компания закончила полугодие с прибылью в 479,8 млн. грн.
За первое полугодие 2024 года компания закрыла на реконструкцию ресторан возле Центрального ж/д вокзала Киева и открыла одно новое заведение в Черновцах. Сеть McDonald's в Украине насчитывает около 100 ресторанов.
Источник: Минфин
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