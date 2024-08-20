Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры представило новый государственный портал autobus.gov.ua, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Украине представили единый портал международных автобусных маршрутов
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Ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.
Портал поможет:
- выбрать легального и проверенного перевозчика;
- спланировать безопасный маршрут;
- узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.
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Источник: Минфин
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