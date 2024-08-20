Иск против Google за потерю $5 млн из-за криптоприложения, запуск USDT в сети Aptos: что нового на рынке

SEC классифицировала Solana как ценную бумагу в переговорах с эмитентами ETF — СМИ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) провела переговоры с эмитентами ETF, в ходе которых выразила опасения по поводу юридического статуса Solana (SOL). Об этом сообщает The Block со ссылкой на свои источники.

По данным издания, после обсуждения SEC и биржа Cboe BZX пришли к определенному согласию. Вслед за этим с сайта платформы убрали заявки по форме 19b-4 от двух контрагентов — VanEck и 21Shares.

По словам источника издания, стороны согласились убрать заявки, чтобы «не создавать давление на Комиссию», учитывая запуск процесса разбирательства.

Напомним, для запуска новой категории биржевых фондов необходимо, чтобы SEC одобрила два формуляра — 19b-4 и S-1. Первый предполагает изменение правил, второй — листинг продуктов.

Несмотря на то, что Cboe BZX убрала с сайта бумаги VanEck и 21Shares по форме 19b-4, заявки S-1 контрагентов все еще доступны в реестре SEC и по прямой ссылке.

В Нигерии планируют представить закон о налогообложении криптоактивов в сентябре

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) планирует представить законопроект о регулировании сегмента цифровых активов в сентябре 2024 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Журналисты утверждают, что исполнительный глава FIRS Закх Адедеджи рассказал о намерениях ведомства на встрече с членами Комитета по финансам Национальной Ассамблеи Нигерии.

По его словам, рынок криптоактивов нуждается в регулировании. Это позволит взимать с компаний из данной отрасли плату за работу в стране и предоставление услуг местным пользователям, отметил Адедежжи.

«Мы должны спланировать регулирование криптовалют таким образом, чтобы это не помешало экономическому развитию Нигерии», — заявил руководитель FIRS.

Представители агентства надеются, что парламент одобрит законопроект в кратчайшие сроки. Это позволит окончательно решить проблему с деятельностью криптокомпаний, которые, по мнению FIRS, часто наносят ущерб финансовой системе Нигерии.

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Tether объявила о добавлении поддержки USDT в сети Aptos

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — объявила, что вскоре добавит поддержку сети Aptos для актива.

В сообщении сказано, что интеграция является частью более широкой стратегии Tether, направленной на то, чтобы сделать «стабильную монету» более доступной и полезной во всем мире, используя передовую блокчейную технологию Aptos.

Известно, что интеграция USDT в Aptos значительно снизит стоимость транзакций, что сделает сеть экономически жизнеспособной для более широкого диапазона случаев использования, от микротранзакций до крупномасштабных операций предприятий.

«Стратегическое сотрудничество между Tether и Aptos использует эти трансформационные функции, чтобы повысить полезность и доступность USDT, что делает его более привлекательным для пользователей с разным экономическим положением», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что Aptos предлагает надежную платформу для более быстрых и экономически эффективных транзакций из USDT.

Американка подала иск против Google за потерю $5 миллионов из-за криптозащиты

Жительница Флориды Мария Вака подала иск против Google с требованием возмещения свыше $5 млн, потерянных из-за мошеннического криптоприложения из магазина Google Play. Об этом сообщает The Block.

С февраля по июль 2023 года женщина инвестировала около $4,6 млн. в цифровые активы через программу Yobit Pro. Когда приложение показало баланс в $7 млн, Вака попыталась вывести средства.

В ответ она получила уведомление о необходимости внести $500 000 в качестве «налогов». После оплаты суммы у нее было приглашено еще $2 млн.

Когда Вака отказалась перевести дополнительный выкуп, она получила уведомление в WhatsApp от киберпреступников, угрожавших убить ее, если она не внесет депозит.

После этого женщина связалась со стражами порядка и Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, которое сразу же переслало ее жалобу в Google. Согласно иску, техгиганту понадобилось еще три месяца, чтобы удалить Yobit Pro из магазина.

По утверждению пострадавшей, она загрузила приложение, поскольку была уверена, что Google предотвращает сомнительные предложения для пользователей.

«В результате существенных искажений информации и других мошеннических действий со стороны Google мисс Вака нанесен значительный ущерб, включая, кроме прочего, финансовые потери в размере более $5, серьезные эмоциональные и психологические страдания, а также потерю бизнеса в сфере недвижимости, который она пыталась построить большую часть своей взрослой жизни», — говорится в иске.

В жалобе отмечается, что, предположительно, около 12 760 пользователей Android-устройств установили Yobit Pro через Google Play, и по меньшей мере пятеро столкнулись с похожей ситуацией.