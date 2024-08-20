Государственных исполнителей становится меньше

Чтобы понять природу ошибок судебных исполнителей, «Минфин» направил соответствующий запрос в Министерство юстиций, которое их курирует. Однако там даже не смогли предоставить данные по количеству жалоб населения на действия судебных исполнителей.

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«Предоставить информацию о количестве жалоб на решения, действия или бездействие государственных и частных исполнителей в отношении несвоевременного вынесения постановлений об определении текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций, а также результаты их рассмотрения не представляется возможным. Поскольку учет и обобщение такой информации в Министерство юстиции не осуществляется», — говорится в официальном ответе директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Максима Киселева.

Он добавил, что плановые и внеплановые проверки частных судебных исполнителей во время войны не проводятся. Исключение могут делать лишь для определения законности деятельности в офисе исполнителя.

Также Максим Киселев сообщил «Минфину» о сокращении во время большой войны численности государственных судебных исполнителей на 799 человек:

4 134 госисполнителя — на 1 января 2022 года;

3 335 госисполнителей — на 1 июля 2024 года.

При этом численность частных судебных исполнителей с 24 февраля 2022 года по 3 июля 2024-го увеличилась с 314 до 354 человек (+40 человек), согласно Единому реестру.

При этом в Минюсте заверили, что его ГП «Национальные информационные системы» постоянно совершенствует свою Автоматизированную систему исполнительного производства, оптимизирует ее работу и модифицирует. С оглядкой на изменение действующего законодательства. Из доработок 2021−2023 годов выделили следующие:

Обеспечена возможность регистрации исполнителями постановления об определении текущего счета должника-физического лица для совершения расходных операций, а также уведомление о прекращении действия такого постановления.

Доработан функционал Системы в части предоставления органам госисполнительной службы или частным исполнителям предоставлятелями платежных услуг информации об открытии/закрытии счетов юридическими лицами, сведения о которых содержатся в Едином реестре должников (ранее такая информация предоставлялась исключительно в отношении физических лиц).

Реализована возможность в рамках открытых исполнительных производств — направлять требования о предоставлении информации, содержащей банковскую тайну.

Чиновники считают, что правила принудительных взысканий нужно продолжать улучшать.

В ответе для «Минфина» в Министерстве юстиции отметили, что в Верховной Раде зарегистрирован и принят в первом чтении законопроект № 5660 от 14 июня 2021 года.

«Его целью и заданием является комплексное усовершенствование процесса принудительного выполнения решений», — заверили там.