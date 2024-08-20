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20 августа 2024, 9:28 Читати українською

«Сделано в Украине»: с начала года ЭКА поддержало экспорт на 4,84 млрд грн

За семь месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 4,84 млрд грн. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

За семь месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 4,84 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Поддержка экспортеров

«По состоянию на 31 июля 2024 года есть 4,84 миллиарда гривен поддержки экспорта нашим Экспортно-кредитным агентством. При этом каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертировалась в более чем 13 гривен будущей экспортной выручки. Благодаря сотрудничеству с ЭКА, бизнес уменьшает собственные риски и, в частности, получает возможности кредитоваться дешевле. И соответственно — увеличивать объемы не сырьевого экспорта. Именно на это и направлена экономическая политика «Сделано в Украине», — отметила Свириденко.

Кредит под страховку

С начала года наиболее часто возможностью получить экспортный кредит под страховку ЭКА или застраховать договор внешнеэкономической деятельности пользовался бизнес Киева, Львовщины и Винницкой области.

Больше всего клиенты ЭКА экспортировали в Польшу (1 млрд грн), Объединенные Арабские Эмираты (888,2 млн грн) и Азербайджан (811 млн грн).

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Что касается товарных позиций экспорта, то экспортируемые товары принадлежали, в частности, к группам «молоко и молочные продукты» (2,53 млрд грн), «древесина и изделия из нее» (1 млрд грн), «игрушки» (268 млн грн), «одежда» (256 млн грн) и «продукты переработки овощей» (235 млн грн).

Напомним

Экономическая политика «Сделано в Украине», инициированная президентом Владимиром Зеленским, включает следующие направления:

  • Развитие украинского производства посредством стимулирования спроса на украинские товары со стороны государства, частного сектора и граждан.
  • Инвестиции в реальный сектор через доступ к грантам, дешевым деньгам, промышленной инфраструктуре и экономическим стимулам.
  • Увеличение не сырьевого экспорта через открытие доступа к рынкам и экспортное финансирование.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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