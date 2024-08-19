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19 августа 2024, 19:16 Читати українською

Расходы общего фонда госбюджета Украины увеличились на 10% — Минфин

За 7 месяцев 2024 года сумма расходов общего фонда государственного бюджета составила 1,8 трлн грн, что на 168,7 млрд грн, или на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За 7 месяцев 2024 года сумма расходов общего фонда государственного бюджета составила 1,8 трлн грн, что на 168,7 млрд грн, или на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Фото: depositphotos

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В частности, в июле было израсходовано 264,3 млрд гривен.

В структуре расходов наиболее направлено:

 — 707,9 млрд грн — на оплату труда с начислениями или 39,1% от общего объема расходов, израсходованных за январь — июль 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 537,9 млрд грн;

 — 294,6 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг или 16,3% от общего объема расходов. Среди них:

  • 165,3 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов: приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и т. д.
  • 89 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

 — 328,6 млрд грн — на выплату пенсий, соцпомощи, стипендий, или 18,2% от общего объема расходов, что на 24 млрд грн или на 7,9% больше против 2023 года, в том числе:

  • 158,6 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 66,2 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 25,6 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

 — 168,6 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), или 9,3% от общего объема расходов. Среди них:

  • 144,4 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
  • 13 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

 — 154,9 млрд грн — на обслуживание государственного долга, или 8,6% от общего объема.

  • 104,9 млрд грн — на трансферты местным бюджетам, или 5,8% от общего объема.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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