Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях

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Что известно

19 августа киргизский MBank — четвертый по размеру активов в стране — объявил, что прекращает все денежные переводы в банки рф — как исходящие, так и входящие. Решение принято «на неопределенный срок» и затронет, в том числе попавшие под санкции Сбер, «Тинькофф» и МТС-Банк, говорится в сообщении кредитной организации.



Входящие переводы в МБанк будут осуществляться «через банки, не подпадающие под санкции, по рублёвым реквизитам», подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.



Ранее МБанк, а также еще 8 банков Кыргызстана ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Это решение было принято на следующий день после того, как США ввели санкции против Московской бирже и ее ключевых расчетных структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.



В апреле банки Кыргызстана прекратили обслуживание российских карт «Мир», оператор которых в конце февраля попал под блокирующие американские санкции.



О прекращении расчетов через «Мир» объявила местная национальная платежная система «Элкарт». Российскими картами, которые начали выпускаться вскоре после аннексии Крыма, больше нельзя расплатиться в торговых точках Кыргызстана, совершить операции через банкоматы, а также переводы с карты на карту.