Дания анонсировала новую помощь для Украины на сумму $116 млн

Куда пойдут деньги

Основные средства будут направлены на закупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.

Важной частью нового пакета помощи станет увеличение промышленного пула на 300 млн. крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность.

Дополнительно будут выделены 112 миллионов крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.