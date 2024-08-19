Правительство Дании анонсировало новый пакет пожертвований на сумму около 783 миллионов датских крон ($116 млн) для поддержки военных нужд Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дании.
Дания анонсировала новую помощь для Украины на сумму $116 млн
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Куда пойдут деньги
Основные средства будут направлены на закупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.
Важной частью нового пакета помощи станет увеличение промышленного пула на 300 млн. крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность.
Дополнительно будут выделены 112 миллионов крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.
Источник: Минфин
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