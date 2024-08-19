Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий за август в размере 44,5 млрд грн, в том числе 36 млрд грн — через уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Пенсионный фонд направил 44,2 миллиарда на пенсии за август
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Сколько профинансировано
- на пенсионные выплаты — 44,2 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 8,2 млрд грн, через уполномоченные банки — 36 млрд грн;
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на выплату жилищных субсидий и льгот — 1336 млн грн.;
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страховых выплат — 2043,3 млн грн, в том числе на оплату больничных — 888,1 млн грн.
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В августе предоставлено 563 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Источник: Минфин
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