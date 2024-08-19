Число резидентов Дія.City растет. С начала года в бюджет уплачено 8,7 млрд грн

Число компаний, выбирающих специальный правовой режим для IT-индустрии, возросло. По состоянию на 1 августа текущего года есть 1355 зарегистрированных компаний, из которых действующими резидентами являются 1250 юридических лиц — в противовес 807 и 769 компаниям, соответственно, на 1 января 2024 года. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Специальные условия для резидентов

Специальными условиями налогообложения в виде уплаты налога на выведенный капитал (9%) вместо налога на прибыль (18%) за I полугодие 2024 года воспользовалось 555 резидентов — 44% от общего количества. Объем госпоступлений составил 49,7 млн гривен.

В общей сложности за I полугодие 2024 года резиденты Дія.City уплатили 8,7 млрд гривен.

Наибольшие суммы уплаты учитываются по:

налогу на добавленную стоимость — 3,56 млрд грн — 40,9%

налогу и сборуна доходы физических лиц — 3,2 млрд грн — 36,8%

налогу на прибыль — 1,9 млрд грн — 21,8%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров расширил перечень видов деятельности в пространстве для ИТ-компаний «Дія.City». Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов.

Резидентами «Дія.City» стали более 200 defense-tech компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования.