В Украине растет спрос на «американцев» с пробегом. Какие авто выбирают украинцы

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США. Итак, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера, были из США, сообщает Укравтопром.

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Рост спроса

По сравнению с июлем 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (44%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 37%. Гибридные — 7%. Дизель и авто с ГБО принадлежит по 6%.

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Топ-5 подержанных авто из США

Tesla Model 3 — 418 ед.;

Tesla Model Y — 401 ед.;

Ford Escape — 280 ед.;

VW Passat — 248 ед.;

Jeep Cherokee — 245 ед.