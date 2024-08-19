За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США. Итак, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера, были из США, сообщает Укравтопром.
В Украине растет спрос на «американцев» с пробегом. Какие авто выбирают украинцы
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Рост спроса
По сравнению с июлем 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 75%.
Наибольшая доля из этого количества (44%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 37%. Гибридные — 7%. Дизель и авто с ГБО принадлежит по 6%.
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Топ-5 подержанных авто из США
- Tesla Model 3 — 418 ед.;
- Tesla Model Y — 401 ед.;
- Ford Escape — 280 ед.;
- VW Passat — 248 ед.;
- Jeep Cherokee — 245 ед.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.
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Источник: Минфин
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