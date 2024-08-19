До конца года Украина получит 10 млрд грн от продажи активов российских олигархов и коллаборантов

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Заместитель министра юстиции Инна Богатых уточнила, что в настоящее время поданы иски в ВАКС относительно взыскания активов с таких лиц и групп:

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Среди поданных исков есть два заявления, рассматриваемые апелляционным судом:

Роял Пэй (денежные средства эквивалентны около 2 миллиардам гривен);

Леонтьев, Каленов, Семенчев, Черевко (недвижимое и движимое имущество).

Всего подано 57 исков по взысканию активов с подсанкционных лиц, из них 48 уже вступили в законную силу. Взысканные активы включают:

Имущество российских олигархов, приближенных к президенту рф — Ротенбергам, Дерипаске, Худайнатову, Гинеру;

Имущество коллаборантов — Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркуши, Пащенко;

Имущество бывших государственных деятелей — Януковича, Табачника;

Имущество лиц, финансировавших россию — Богуслаева, Канонека;

Имущество пропагандистов рф — Лебедева, Киселева и т. д.

Замминистра отметила, что взысканные средства будут направлены в государственный бюджет Украины, а имущество передано в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.