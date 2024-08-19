В госбюджет Украины до конца 2024 года должно поступить 10 миллиардов гривен от продажи активов подсанкционных лиц — российских олигархов и коллаборантов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
До конца года Украина получит 10 млрд грн от продажи активов российских олигархов и коллаборантов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Заместитель министра юстиции Инна Богатых уточнила, что в настоящее время поданы иски в ВАКС относительно взыскания активов с таких лиц и групп:
- Бабакова, Воеводина, Гинера (группа ВС «Энерджи», сеть «Премьер Палац», семь облэнерго, доли в Днепроспецстале, Криворожском железорудном и другие);
- Лукьяненко (отец и сын), группа ГМС (Сумский Насосэнергомаш и другие связанные компании, недвижимость, земля
и т. п.);
- Гориловского, Буяновского, Меньшова (группа «Полипластик»);
- Ротенбергов, Скоробогатька, Пономаренко (право требования по кредитным договорам и договорам обеспечения по Ocean Plaza);
- Медведчука, Марченко (корпоративные права, недвижимость, движимое имущество, оружие, историко-культурные ценности, драгоценности
и т. п.);
- Шелкова, ВСМПО-АВИСМА (право требования по кредитам по ДемГОКу);
- Усманова (железорудная продукция в объеме около 165 тысяч тонн);
- Десятовой (недвижимое, движимое имущество).
Читайте: С начала большой войны Украина конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 миллиардов
Среди поданных исков есть два заявления, рассматриваемые апелляционным судом:
- Роял Пэй (денежные средства эквивалентны около 2 миллиардам гривен);
- Леонтьев, Каленов, Семенчев, Черевко (недвижимое и движимое имущество).
Всего подано 57 исков по взысканию активов с подсанкционных лиц, из них 48 уже вступили в законную силу. Взысканные активы включают:
- Имущество российских олигархов, приближенных к президенту рф — Ротенбергам, Дерипаске, Худайнатову, Гинеру;
- Имущество коллаборантов — Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркуши, Пащенко;
- Имущество бывших государственных деятелей — Януковича, Табачника;
- Имущество лиц, финансировавших россию — Богуслаева, Канонека;
- Имущество пропагандистов рф — Лебедева, Киселева
и т. д.
Замминистра отметила, что взысканные средства будут направлены в государственный бюджет Украины, а имущество передано в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.
Комментарии - 1