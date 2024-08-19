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19 августа 2024, 8:50 Читати українською

До конца года Украина получит 10 млрд грн от продажи активов российских олигархов и коллаборантов

В госбюджет Украины до конца 2024 года должно поступить 10 миллиардов гривен от продажи активов подсанкционных лиц — российских олигархов и коллаборантов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В госбюджет Украины до конца 2024 года должно поступить 10 миллиардов гривен от продажи активов подсанкционных лиц — российских олигархов и коллаборантов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Заместитель министра юстиции Инна Богатых уточнила, что в настоящее время поданы иски в ВАКС относительно взыскания активов с таких лиц и групп:

  • Бабакова, Воеводина, Гинера (группа ВС «Энерджи», сеть «Премьер Палац», семь облэнерго, доли в Днепроспецстале, Криворожском железорудном и другие);
  • Лукьяненко (отец и сын), группа ГМС (Сумский Насосэнергомаш и другие связанные компании, недвижимость, земля и т. п.);
  • Гориловского, Буяновского, Меньшова (группа «Полипластик»);
  • Ротенбергов, Скоробогатька, Пономаренко (право требования по кредитным договорам и договорам обеспечения по Ocean Plaza);
  • Медведчука, Марченко (корпоративные права, недвижимость, движимое имущество, оружие, историко-культурные ценности, драгоценности и т. п.);
  • Шелкова, ВСМПО-АВИСМА (право требования по кредитам по ДемГОКу);
  • Усманова (железорудная продукция в объеме около 165 тысяч тонн);
  • Десятовой (недвижимое, движимое имущество).

Читайте: С начала большой войны Украина конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 миллиардов

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Среди поданных исков есть два заявления, рассматриваемые апелляционным судом:

  • Роял Пэй (денежные средства эквивалентны около 2 миллиардам гривен);
  • Леонтьев, Каленов, Семенчев, Черевко (недвижимое и движимое имущество).

Всего подано 57 исков по взысканию активов с подсанкционных лиц, из них 48 уже вступили в законную силу. Взысканные активы включают:

  • Имущество российских олигархов, приближенных к президенту рф — Ротенбергам, Дерипаске, Худайнатову, Гинеру;
  • Имущество коллаборантов — Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркуши, Пащенко;
  • Имущество бывших государственных деятелей — Януковича, Табачника;
  • Имущество лиц, финансировавших россию — Богуслаева, Канонека;
  • Имущество пропагандистов рф — Лебедева, Киселева и т. д.

Замминистра отметила, что взысканные средства будут направлены в государственный бюджет Украины, а имущество передано в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Серый Петров
Серый Петров
19 августа 2024, 11:34
#
Шото мало , в Украине русских денег на 100 — 200 млрд грв
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