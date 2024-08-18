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18 августа 2024, 12:24 Читати українською

Коллекционеры больше не продают предметы искусства, но закладывают в банках — Bloomberg

Полотна известных художников все чаще выступают обеспечением по кредитам, что выгодно не только заемщикам, которые могут по-прежнему держать картины у себя дома, там и банкам, поскольку предметы искусства не подвержены ежедневным колебаниям цен, пишет Bloomberg.

Полотна известных художников все чаще выступают обеспечением по кредитам, что выгодно не только заемщикам, которые могут по-прежнему держать картины у себя дома, там и банкам, поскольку предметы искусства не подвержены ежедневным колебаниям цен, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиАрт-кредитованиеПродажи произведений искусства в Соединенных Штатах существенно замедлились: объем продаж на крупных майских аукционах в Нью-Йорке упал примерно на 23% по сравнению с годом ранее.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Арт-кредитование

Продажи произведений искусства в Соединенных Штатах существенно замедлились: объем продаж на крупных майских аукционах в Нью-Йорке упал примерно на 23% по сравнению с годом ранее.

На этом фоне коллекционеры перестали продавать свои картины и скульптуры вместо этого, начав, использовать их в качестве обеспечения по кредитам.

Так, по данным издания, произведения искусства, например, полотна Пабло Пикассо и Клода Моне, становятся залогом кредитов для ремонта поместья, покупки спортивной франшизы, уплаты налогов и привлечения капитала. Среди других целей — маржин-колы, развод и банкротство, поэтому интерес к арт-кредитованию бесконечен, отметил Филипп Хоффман, основатель компании The Fine Art Group.

Кредиты под предметы искусства работают как кредитные полосы и доступны только богатым людям, беря во внимание характер залога. И чем больше коллекция, тем более гибкие условия предоставляет такому заемщику банк. Чтобы получить право на арт-кредит в Bank of America и Citigroup, коллекция должна стоить не менее $10 млн.

Bank of America обычно предлагает кредит в размере 50% стоимости коллекции, при этом стоимость каждого предмета должна составлять не менее $100 тысяч (у Citi этот порог выше $200 тысяч). Сроки кредитования составляют от одного до трех лет с возможностью продления, при этом клиенты могут хранить свои экспонаты на дому, если они находятся на территории США.

«Даже в условиях более высоких ставок люди берут кредиты на предметы искусства вместо того, чтобы продавать их со скидкой или продавать акции», — сказал Дрю Уотсон, глава отдела услуг по работе с искусством в Bank of America.

Арт-кредитование интересно не только заемщикам, его также активно развивают сами банки. Хотя точный размер рынка не определен, по оценкам Deloitte, в 2024 году объем выданных кредитов под залог произведений искусства может превысить $36 млрд, по сравнению с $29 — $34 млрд в прошлом году.

По данным Deloitte, пять лет назад объем таких кредитов составлял от $20,3 до $23,6 млрд.

В отличие от акций, предметы искусства не подвержены ежедневным колебаниям и оцениваются ежегодно, говорят банкиры.

«Мы не спрашиваем каждый день, какова стоимость вашего Энди Уорхола», — отмечает Кэти Лингл, руководитель отдела кредитных решений в США в JPMorgan.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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