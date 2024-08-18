Правительство планирует отменить прожиточный минимум в Украине

В Украине планируется отменить прожиточный минимум. Кабинет министров готовит замену. Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Что известно

Прожиточный минимум в Украине планируется заменить специальной социальной выплатой. Ее размер будет определяться индивидуально. На сумму будет влиять состав семьи.

«Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т. д. Для нас очень важно это разъединить», — объяснила Жолнович.

Министр уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в двух случаях:

из-за потери трудоспособности;

для помощи при отсутствии необходимого финансового обеспечения или, иначе говоря, через бедность.

По ее словам, нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал.

Кроме того, министр отметила, что внедрение специальной социальной выплаты положительно повлияет на всю социальную систему и экономику.

Напомним

С 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет: общий показатель — 2920 гривен, для детей до 6 лет — 2563 гривны, для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 гривен, для трудоспособных лиц — 3028 гривен, для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривна.