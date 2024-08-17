Минздрав отстранил гендиректора «Охматдета»

Генеральный директор НДСЛ «Охматдет» Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Что известно

«О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые. Моя позиция — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации», — написал министр.

Ляшко заявил, что все факты восстановления «Охматдета2, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

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«Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда», — пояснил Ляшко.

Напомним

Как писал ранее «Минфин, гендиректор медучреждения Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд «Охматдет — здоровое детство» отказывается перечислять средства на счет клиники.

«Согласно Закону Украины „О благотворительной деятельности и благотворительных организациях“, благотворительный фонд может перечислить средства на казначейский счет „Охматдета“ только, если он укажет, на что конкретно ему нужны средства», — говорит Forbes Ukraine юристка БО «Благотворительный фонд «Охматдет «Оксана Соколовская.

По ее словам, «Охматдет» пока не предоставил конкретную смету или по крайней мере проекту восстановления нового корпуса «Охматдет».

Обычные украинцы и украинский бизнес собрали через фандрейзинговую платформу United24 более 280 млн грн для детской больницы «Охматдет» в Киеве, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

Он уточнил, что к сбору средств присоединились 250 тысяч благотворителей, собрать необходимую сумму удалось менее чем за сутки.

8 июля во время массированного обстрела по стране террористкой города Киева под удар попала детская больница «Охматдет».