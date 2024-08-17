Казахстан заявил о нежелании «слепо соблюдать» санкции против россии

Власти Казахстана не станут «слепо соблюдать» санкции против россии, если они поставят под удар интересы казахстанских компаний, заявил Bloomberg вице-премьер республики Серик Жумангарин.

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Позиция Казахстана

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — подчеркнул Жумангарин. В качестве примера новой политики страны в отношении санкций он привел запрет на продажу шарикоподшипников, у которых есть как военное, так и гражданское применение. По его словам, Казахстан не собирается соблюдать это ограничение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Вместе с тем Жумангарин заверил, что Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, так как «не выдержит» прямых санкций Запада. При этом уже попавшие в санкционный список США казахстанские компании будут закрыты, добавил вице-премьер республики.

Он также отметил, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа россии к товарам, непропорционально навредили Казахстану. В то же время западные правительства мало что сделали для того, что компенсировать стране издержки, которые она понесла от антироссийских санкций, подчеркнул Жумангарин.

По его словам, ограничения против россии усложнили торговлю Казахстана с Европой и вынудили страну отправлять свою продукцию в обход через Каспийское море, а затем через Грузию.

Как отмечает Bloomberg, ранее власти Казахстана публично не критиковали западные ограничения против россии. Центральноазиатская страна не присоединилась к международным санкциям за войну в Украине, но старалась соблюдать все торговые ограничения. Президент республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что Астана «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении россии.

Напомним

Чтобы исключить обход антироссйских санкций и ограничения параллельного импорта, с апреля 2023 года Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).