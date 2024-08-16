Санкционные ограничения, введенные Западом против россии, будут оставаться на десятилетия вне зависимости от результатов завершения войны в Украине. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД россии Дмитрий Биричевский. Об этом пишет Liga.net.

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«Эта история на десятилетие. Каким бы ни был процесс и результат урегулирования», — сказал российский дипломат, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

По словам Биричевского, целью западных санкций является «недобросовестная конкуренция». А война россии против Украины стала лишь «поводом», ведь ограничения были введены «намного раньше».

«Они налагают новые санкции, новые ограничения. Вот такая спираль идет. И ждать, что это прекратится, — я бы на это не рассчитывал», — сказал представитель российского МИД.

Биричевский добавил, что речь идет о персональных, секторальных ограничительных мерах и замораживании активов, которых против москвы введено уже более 20 000.

По его словам, «большинство стран мира все-таки не присоединились к этим мерам», но они «вынуждены их выполнять, потому что американцы имеют „вторичку“ — вторичные санкции».

Какими бы тяжелыми ни были санкции для промышленности и банковской системы, они заставляют россию «перестраивать структуру экономики», добавил Биричевский.

«Мы в начале 90-х считали, что у нас есть нефть, газ — мы все остальное купим за границей. А вот сейчас не купим», — сказал российский чиновник.