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16 августа 2024, 17:11 Читати українською

В МИД россии призвали население готовиться к долгой жизни под санкциями

Санкционные ограничения, введенные Западом против россии, будут оставаться на десятилетия вне зависимости от результатов завершения войны в Украине. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД россии Дмитрий Биричевский. Об этом пишет Liga.net.

Санкционные ограничения, введенные Западом против россии, будут оставаться на десятилетия вне зависимости от результатов завершения войны в Украине.
Фото: Укринформ

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«Эта история на десятилетие. Каким бы ни был процесс и результат урегулирования», — сказал российский дипломат, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

По словам Биричевского, целью западных санкций является «недобросовестная конкуренция». А война россии против Украины стала лишь «поводом», ведь ограничения были введены «намного раньше».

«Они налагают новые санкции, новые ограничения. Вот такая спираль идет. И ждать, что это прекратится, — я бы на это не рассчитывал», — сказал представитель российского МИД.

Биричевский добавил, что речь идет о персональных, секторальных ограничительных мерах и замораживании активов, которых против москвы введено уже более 20 000.

По его словам, «большинство стран мира все-таки не присоединились к этим мерам», но они «вынуждены их выполнять, потому что американцы имеют „вторичку“ — вторичные санкции».

Какими бы тяжелыми ни были санкции для промышленности и банковской системы, они заставляют россию «перестраивать структуру экономики», добавил Биричевский.

«Мы в начале 90-х считали, что у нас есть нефть, газ — мы все остальное купим за границей. А вот сейчас не купим», — сказал российский чиновник.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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penetrator1963
penetrator1963
16 августа 2024, 17:55
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О какой «недобросовестной конкуренции» чешет этот бирычевский, если он сам же и подтверждает, что кроме нефти и газа (¾ всего экспорта) раша ничего по большому счёту и не экспортировала? а ограничение на этот сектор наложили только в 2023. и то так наложили…
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