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16 августа 2024, 16:42 Читати українською

Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы хотят обязать сообщать налоговикам о заработках пользователей

В Украине планируется установление обязанности для операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и предоставления услуг, собирать информацию о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчет об их доходах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Украине планируется установление обязанности для операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и предоставления услуг, собирать информацию о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчет об их доходах.
Фото: НБУ

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15 августа заместитель Министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями компаний — операторов цифровых платформ концепцию введения в Украине отчетности о доходах, полученных физическими и юридическими лицами, которые используют такие платформы для продажи своих товаров или предоставления услуг.

«Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков», — отметила Воробей.

Отмечается, что автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, будет осуществляться в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Многостороннее соглашение DPI).

Участниками такого соглашения в настоящее время являются 26 стран, подавляющее большинство из которых являются государствами — членами Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
oldman54
oldman54
16 августа 2024, 17:55
#
Ждем следующими на очереди воздух и погоду
+
0
Три літри
Три літри
16 августа 2024, 18:21
#
Звикай платити податки
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