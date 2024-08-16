Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы хотят обязать сообщать налоговикам о заработках пользователей

В Украине планируется установление обязанности для операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и предоставления услуг, собирать информацию о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчет об их доходах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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15 августа заместитель Министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями компаний — операторов цифровых платформ концепцию введения в Украине отчетности о доходах, полученных физическими и юридическими лицами, которые используют такие платформы для продажи своих товаров или предоставления услуг.

«Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков», — отметила Воробей.

Отмечается, что автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, будет осуществляться в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Многостороннее соглашение DPI).

Участниками такого соглашения в настоящее время являются 26 стран, подавляющее большинство из которых являются государствами — членами Европейского Союза.