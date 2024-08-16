Кабмин одобрил экспериментальные изменения по военному учету

Кабинет Министров принял постановление «О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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В нем говорится о нескольких важных аспектах, которые будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Военный учет для призывников

Ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Проверка документов за границей

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему «Трембита».

Внесение в реестр

Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в Украине и обращающиеся за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР) без прохождения ВЛК.

Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за границей.

Список граждан

Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПУР и подлежат постановке на военный учет.

«Проект постановления разрабатывали Минреинтеграции совместно с Минобороны, ГТС, МВД и Генштабом ВСУ», — говорится в сообщении.