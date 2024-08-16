Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 19 копеек

Национальный банк Украины установил на 16 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,1382 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 19 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 16 августа установил официальный курс евро на уровне 45,30 грн (на 15 августа был установлен на уровне 45,54 грн). Европейская валюта подешевела на 24 копейки.

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