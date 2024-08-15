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15 августа 2024, 17:51 Читати українською

Австрия позволит украинским беженцам получить вид на постоянное проживание

Вынужденные переселенцы из Украины в Австрии смогут с 1 октября подавать заявки на получение так называемой «красно-бело-красной карты плюс» (RWR+) для получения неограниченного доступа к рынку труда, однако при условии выполнения ряда требований. Информационную кампанию на этот счет запустили власти Вены, передает Укринформ.

Вынужденные переселенцы из Украины в Австрии смогут с 1 октября подавать заявки на получение так называемой «красно-бело-красной карты плюс» (RWR+) для получения неограниченного доступа к рынку труда, однако при условии выполнения ряда требований.
Фото: pixabay.com

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«Мы хотим, чтобы украинцы в Вене знали о возможностях, которые сейчас открыты для них. Это дает переселенцам и их работодателям долгосрочную перспективу независимо от их статуса переселенца», — отметил заместитель мэра Вены и член городского совета по интеграции Кристоф Видеркер.

В дополнение к информационным страницам о требованиях и сроках получения RWR+ будут также размещены публикации в соцсетях на украинском языке и создана система онлайн-регистрации, которая будет активирована со 2 сентября 2024 года.

RWR+ является одним из австрийских разрешений на проживание, которое позволяет жить и работать в стране как самозанятый или наемный работник, не являясь ограниченным конкретной компанией или местонахождением и с возможностью смены работодателя в любое время.

Условия получения RWR+

Для получения RWR+ украинцами, которые сейчас имеют удостоверение личности для перемещенных лиц («голубую карточку») должны быть выполнены ряд требований — прежде всего, нужно в течение последних двух лет проработать по крайней мере 12 месяцев, имея полное страхование и полную занятость и обеспечить себя самостоятельно.

Кроме того, заявители должны иметь реальную перспективу получения дохода в 1218 евро в месяц (на одного человека) или 1921 евро в месяц (в случае супружеской пары).

Напомним

«Минфин» писал, что Австрия создала фонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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