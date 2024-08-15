Эксперты из Token Terminal прогнозируют, что инвестиционная компания BlackRock создаст собственный блокчейн и будет «действовать по той же схеме, что и Coinbase».
Аналитики ожидают, что BlackRock запустит собственный блокчейн
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По мнению аналитиков, это позволит BlackRock сконцентрировать учет по всем классам активов в единой, глобальной бухгалтерской книге.
Кроме того, в Token Terminal изучили криптовалютную стратегию компании. По их данным, фирма делит класс криптоактивов на три разные группы: криптовалюты (кроме стейблкоинов), «стабильные монеты» и токенизированные активы (например, BUIDL).
Преимущества биткоина
Аналитики также заявили, что фирма видит три «уникальных» преимущества биткоина как актива, а именно:
- доступность во всем мире;
- трансграничные платежи; эффективность транзакций;
- ограниченное предложение.
По данным Token Terminal, в BlackRock считают, что технология блокчейна может улучшить рынки капитала, повысив прозрачность и доступность для инвесторов, а также снизив комиссии.
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