Власти Ирана будут платить по $20 за сообщение о нелегальном майнинге

В Иране граждане, сообщающие властям о нелегальном майнинге криптоактивов, получат вознаграждение в размере 1 млн томанов (около $20). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на директора государственной электроэнергетической компании Tavanir Мостафу Раджаби Машхади.

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Что известно

По его словам, страна столкнулась с аномальной жарой. В связи с этим нагрузка на электросети подскочила. Нелегальные майнеры со своей стороны повышают ее еще сильнее, что приводит к перебоям, подчеркнул Машхади.

Финансовое вознаграждение позволит подтолкнуть общественность к сотрудничеству, отметил он.

«Тот, кто сообщит о нелегальном майнинге, получит вознаграждение в размере 1 млн томанов», — говорится в сообщении.

Отметим, в заявлении издания говорится о туманах/томанах, хотя официальной валютой Ирана считается риал. Однако в 2019 году Исламский консультативный совет Ирана утвердил денежную реформу, которая фактически должна «убрать четыре нуля».

Она предполагает переход на томаны. При этом 1 томан соответствует 10 000 риалам.

Также глава Tavanir заявил, что в стране обнаружено 230 000 устройств для добычи криптоактивов, подключенных к сети незаконно. Их общая мощность оценивается в 800−900 МВт. Энергозатраты на них сравнимы с показателями провинции Маркази, добавил он.

По словам чиновника, многие устройства находятся в социальных объектах, школах или мечетях. Это позволяет их владельцам платить за электричество по более низкому тарифу, что приводит к дополнительным потерям.