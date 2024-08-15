Wizz Air запускает годовой «проездной»: стоимость и условия

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает абонемент All you can fly на неограниченное количество полетов рейсами компании по всем направлениям в течение года. Об этом сообщили в компании, пишет Лига.

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Что известно

Компания утверждает, что это первое в истории подобное предложение в Европе.

Стоимость подписки проездного, позволяющая пассажирам бронировать перелеты в одну сторону и туда и обратно в течение всего года, составляет 499 евро. А с пятницы, 16 августа, его цена вырастет до 599 евро.

По условиям, указанным на сайте авиакомпании, пассажиры могут бронировать рейсы без ограничений по любому из международных направлений, включая Афины, Мадрид, Париж и Рейкьявик, не позднее чем за три дня до вылета. В то же время, период бронирования откроется в сентябре.

За каждое бронирование взимается дополнительная фиксированная плата в размере 9,99 евро, а за багаж более одной личной вещи будет взиматься дополнительная плата.

Авиакомпания заявила, что изначально планирует выпустить 10 000 абонементов All you can fly, а в разделе вопросов на ее вебсайте отмечается, что места будут предоставляться при наличии в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов.

Запуск безлимитного абонемента Wizz Air произошел после того, как в начале августа авиакомпания снизила прогноз годовой прибыли из-за падения операционной прибыли в первом квартале на 44%.