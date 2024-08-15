В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%. Однако аналитика показывает, что работодатели имеют ряд предубеждений этой категории работников: редко готовы предложить им руководящие должности и отождествляют с людьми с инвалидностью. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
Готовы ли украинские компании к трудоустройству ветеранов — исследование Work.ua
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По предварительным оценкам Министерства по делам ветеранов, по завершении войны количество ветеранов и членов их семей составит около 5−6 миллионов человек. Также аналитика Украинского ветеранского фонда свидетельствует, что трудоустройство этой категории людей является одним из сегодняшних вызовов:
- Только 13% ветеранов не имели препятствий при трудоустройстве.
- Только треть респондентов из мобилизованных хочет вернуться на свое рабочее место.
- Абсолютное большинство респондентов предполагает вероятность отсутствия работы, инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью.
- Более 60% компаний не имеют опыта трудоустройства ветеранов.
В то же время на рынке труда бушует дефицит кадров. Работодателям не хватает работников, а их найм вызывает все больше трудностей. По оценкам Министерства экономики, Украине необходимо привлечь 4,5 млн. дополнительных работников, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП.
В 2024 году вакансий для ветеранов увеличилось на 82%
При размещении вакансии на сайте Work.ua работодатель может пометить ее фильтром «Для ветерана». Если в феврале 2022 года таких предложений было 3 229, то в июне 2024 — уже 12 334. То есть их количество выросло почти в 4 раза.
На вакансии для ветеранов влияли все те факторы, что и на общий рынок труда: видим резкое падение предложений работы после начала полномасштабного вторжения, проседания в декабре, который является «низким» сезоном
В то же время, в течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%, что не синхронизируется с общим рынком труда, где работы увеличилось на 22% (что тоже немало).
Что могло повлиять на ситуацию? Есть несколько гипотез:
- Работодатели столкнулись с дефицитом кадров, что заставляет их преодолевать предубеждения к разным категориям работников, в том числе и ветеранам.
- Эта тема активно обсуждается в разных средах: в общественном секторе, на уровне крупного бизнеса, международных институций
и т. д.В информационном пространстве появляется больше материалов, исследований, кейсов о трудоустройстве ветеранов. Например, на Work.ua есть отдельный раздел «Наем ветеранов». Это также позволяет снять определенную стигму по этой теме.
Но не будем отрицать очевидное: пока вакансий для ветеранов достаточно мало — всего 11% всех предложений работы.
Какие области оказались не слишком дружественны ветеранам
Кто ищет ветеранов и на какие должности? Аналитики проанализировали распределение соответствующих предложений по областям.
Выяснилось, что в абсолютных числах наибольшее количество работы ветеранам предлагают работодатели в Киевской области и ищущие удаленных работников (преимущественно в сферу IT, маркетинга, продаж).
За ними идут работодатели из Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей. Здесь нет ничего удивительного, ведь в этих областях видим больше всего вакансий на рынке труда в целом.
Как проанализировать части вакансий для ветеранов в каждой области, становится интереснее. Видим, что в лидерах Херсонской, Тернопольской, Львовской и Николаевской областей. Наименьшую же долю работы для ветеранов имеем в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.
Работодатели не видят ветеранов на руководящих должностях
Распределение вакансий для ветеранов по отраслям показывает, что работодатели видят их в стереотипно мужских сферах, таких как транспорт, связь, охрана.
Реже всего вакансии ветеранам предлагают в категориях «Топменеджмент, руководство высшего звена» (менее 6% вакансий) и «Красота, фитнес, спорт» (3%).
В десятку должностей, которые чаще всего обозначают подходящими к ветеранам, попали:
- водитель (1 131 предложение работы в июне);
- менеджер по продажам (714);
- продавец-консультант (615);
- грузчик (465);
- кассир (421);
- менеджер по работе с клиентами (397);
- инспектор отдела охраны (359);
- экспедитор (291);
- разнорабочий (290);
- кладовщик (274);
- повар (230).
Заметим, что 7 из 10 должностей в этом списке совпадают с десяткой самых популярных вакансий на общем рынке труда.
Следующая десятка должностей для ветеранов также состоит практически только из рабочих профессий: бухгалтер, уборщица, слесарь, электрик, торговый представитель, оператор АЗК, оператор контакт-центра, провизор, швея.
Еще несколько важных выводов по вакансиям, которые работодатели обозначают фильтром «Для ветеранов»:
- Около 70% вакансий для ветеранов отмечены также как «Для людей с инвалидностью». Реальность такова, что война продолжается и ветеранами становятся либо по возрасту, либо после ранения, либо по семейным обстоятельствам.
- Часто (в 66% случаев) вакансии для ветеранов обозначают как подходящие для студентов. Также 40% вакансий для ветеранов одновременно имеют фильтр «Для пенсионеров».
- У 51% предложений работы для ветеранов не требуется опыт работы. В то время как на рынке труда в целом таких вакансий 42%.
- В 15% вакансий ветеранам предлагают работу с неполной занятостью, в 7% — дистанционную работу. Это отвечает общим тенденциям.
Готовы ли компании идти навстречу ветеранам: итоги чеклиста
18 декабря 2023 года Work.ua презентовал инструмент самооценки для организаций — чеклист «Насколько ваша компания готова брать на работу ветеранов». Он позволяет работодателям понять, что в компании уже сделано для успешного найма ветеранов, а над чем еще предстоит поработать.
На сегодняшний день чеклист прошли более 2 000 компаний. Он состоит из 43 вопросов, разделенных по блокам: «Прежде всего», «Поиск и найм», «Здоровье и безбарьерность», «Адаптация и психологическая поддержка» и «Корпоративные практики и социальная ответственность».
- Средний результат среди всех прошедших чеклист компаний — 54%. Самый высокий средний балл имеют компании из более чем 1 000 сотрудников — 59%. Вероятно, большой бизнес имеет больше ресурсов для внедрения лучших практик по адаптации бизнеса к нуждам ветеранов.
- У 37% компаний руководство готово выделять финансовые и другие ресурсы, чтобы организовать трудоустройство ветеранов, включая инфраструктуру безбарьерности, наличие поддержки и изменения в корпоративной культуре. Еще 48% готовы делать это отчасти.
- 78% компаний поддерживают связь с работниками, которые сейчас служат в ВСУ, и их семьями.
- 47% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых к найму ветеранов. Также 42% имеют вакансии, при закрытии которых отдается предпочтение ветеранам.
- У 8% работодателей есть программа медицинской и психологической реабилитации ветеранов, которая включает предложения вне рабочей активности для ветеранов и их семей.
- У 55% компаний есть возможность работать по гибкому графику или гибридному режиму работы.
- У 18% компаний есть эффективная программа адаптации для новых сотрудников, учитывающая потребности ветеранов. У 60% есть практика, когда за каждым новым сотрудником (не только за ветеранами) закреплен человек, который помогает ему/ей адаптироваться в компании, сопровождая в первый период трудоустройства.
- У 37% компаний существует в организации политика безбарьерности и инклюзивности, у 70% запрещены дискриминационные практики.
- 95% компаний не используют продукцию или услуги русского происхождения.
Комментарии - 5
Вообщем брать на работу их очень опасно в 80% случаев, я уже не говорю про ключевые должности.
Тут вопрос в другом. Да это риски. И да нужен штатный психолог для оценки ветерана. Без этого увы никак. Человек существо сложное и что там в голове никто не знает.
Но я бы так сказал. Этим в первую очередь должно заниматься государство. Обязательный бесплатный психолог. Наконец начать делать безбаръерную среду, а не то позорище что есть сейчас.
Я не удивлюсь если какой то ветеран инвалид расстреляет мэрию… Хотя не расстреляет — он не сможет вскарапкаться на ступеньки…