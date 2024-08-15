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15 августа 2024, 13:47 Читати українською

Готовы ли украинские компании к трудоустройству ветеранов — исследование Work.ua

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%. Однако аналитика показывает, что работодатели имеют ряд предубеждений этой категории работников: редко готовы предложить им руководящие должности и отождествляют с людьми с инвалидностью. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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По предварительным оценкам Министерства по делам ветеранов, по завершении войны количество ветеранов и членов их семей составит около 5−6 миллионов человек. Также аналитика Украинского ветеранского фонда свидетельствует, что трудоустройство этой категории людей является одним из сегодняшних вызовов:

  • Только 13% ветеранов не имели препятствий при трудоустройстве.
  • Только треть респондентов из мобилизованных хочет вернуться на свое рабочее место.
  • Абсолютное большинство респондентов предполагает вероятность отсутствия работы, инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью.
  • Более 60% компаний не имеют опыта трудоустройства ветеранов.

В то же время на рынке труда бушует дефицит кадров. Работодателям не хватает работников, а их найм вызывает все больше трудностей. По оценкам Министерства экономики, Украине необходимо привлечь 4,5 млн. дополнительных работников, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП.

В 2024 году вакансий для ветеранов увеличилось на 82%

При размещении вакансии на сайте Work.ua работодатель может пометить ее фильтром «Для ветерана». Если в феврале 2022 года таких предложений было 3 229, то в июне 2024 — уже 12 334. То есть их количество выросло почти в 4 раза.

На вакансии для ветеранов влияли все те факторы, что и на общий рынок труда: видим резкое падение предложений работы после начала полномасштабного вторжения, проседания в декабре, который является «низким» сезоном и т. д.

В то же время, в течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%, что не синхронизируется с общим рынком труда, где работы увеличилось на 22% (что тоже немало).

Что могло повлиять на ситуацию? Есть несколько гипотез:

  • Работодатели столкнулись с дефицитом кадров, что заставляет их преодолевать предубеждения к разным категориям работников, в том числе и ветеранам.
  • Эта тема активно обсуждается в разных средах: в общественном секторе, на уровне крупного бизнеса, международных институций и т. д. В информационном пространстве появляется больше материалов, исследований, кейсов о трудоустройстве ветеранов. Например, на Work.ua есть отдельный раздел «Наем ветеранов». Это также позволяет снять определенную стигму по этой теме.

Но не будем отрицать очевидное: пока вакансий для ветеранов достаточно мало — всего 11% всех предложений работы.

Какие области оказались не слишком дружественны ветеранам

Кто ищет ветеранов и на какие должности? Аналитики проанализировали распределение соответствующих предложений по областям.

Выяснилось, что в абсолютных числах наибольшее количество работы ветеранам предлагают работодатели в Киевской области и ищущие удаленных работников (преимущественно в сферу IT, маркетинга, продаж).

За ними идут работодатели из Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей. Здесь нет ничего удивительного, ведь в этих областях видим больше всего вакансий на рынке труда в целом.

Как проанализировать части вакансий для ветеранов в каждой области, становится интереснее. Видим, что в лидерах Херсонской, Тернопольской, Львовской и Николаевской областей. Наименьшую же долю работы для ветеранов имеем в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.

Работодатели не видят ветеранов на руководящих должностях

Распределение вакансий для ветеранов по отраслям показывает, что работодатели видят их в стереотипно мужских сферах, таких как транспорт, связь, охрана.

Реже всего вакансии ветеранам предлагают в категориях «Топменеджмент, руководство высшего звена» (менее 6% вакансий) и «Красота, фитнес, спорт» (3%).

В десятку должностей, которые чаще всего обозначают подходящими к ветеранам, попали:

  • водитель (1 131 предложение работы в июне);
  • менеджер по продажам (714);
  • продавец-консультант (615);
  • грузчик (465);
  • кассир (421);
  • менеджер по работе с клиентами (397);
  • инспектор отдела охраны (359);
  • экспедитор (291);
  • разнорабочий (290);
  • кладовщик (274);
  • повар (230).

Заметим, что 7 из 10 должностей в этом списке совпадают с десяткой самых популярных вакансий на общем рынке труда.

Следующая десятка должностей для ветеранов также состоит практически только из рабочих профессий: бухгалтер, уборщица, слесарь, электрик, торговый представитель, оператор АЗК, оператор контакт-центра, провизор, швея.

Еще несколько важных выводов по вакансиям, которые работодатели обозначают фильтром «Для ветеранов»:

  • Около 70% вакансий для ветеранов отмечены также как «Для людей с инвалидностью». Реальность такова, что война продолжается и ветеранами становятся либо по возрасту, либо после ранения, либо по семейным обстоятельствам.
  • Часто (в 66% случаев) вакансии для ветеранов обозначают как подходящие для студентов. Также 40% вакансий для ветеранов одновременно имеют фильтр «Для пенсионеров».
  • У 51% предложений работы для ветеранов не требуется опыт работы. В то время как на рынке труда в целом таких вакансий 42%.
  • В 15% вакансий ветеранам предлагают работу с неполной занятостью, в 7% — дистанционную работу. Это отвечает общим тенденциям.

Готовы ли компании идти навстречу ветеранам: итоги чеклиста

18 декабря 2023 года Work.ua презентовал инструмент самооценки для организаций — чеклист «Насколько ваша компания готова брать на работу ветеранов». Он позволяет работодателям понять, что в компании уже сделано для успешного найма ветеранов, а над чем еще предстоит поработать.

На сегодняшний день чеклист прошли более 2 000 компаний. Он состоит из 43 вопросов, разделенных по блокам: «Прежде всего», «Поиск и найм», «Здоровье и безбарьерность», «Адаптация и психологическая поддержка» и «Корпоративные практики и социальная ответственность».

  • Средний результат среди всех прошедших чеклист компаний — 54%. Самый высокий средний балл имеют компании из более чем 1 000 сотрудников — 59%. Вероятно, большой бизнес имеет больше ресурсов для внедрения лучших практик по адаптации бизнеса к нуждам ветеранов.
  • У 37% компаний руководство готово выделять финансовые и другие ресурсы, чтобы организовать трудоустройство ветеранов, включая инфраструктуру безбарьерности, наличие поддержки и изменения в корпоративной культуре. Еще 48% готовы делать это отчасти.
  • 78% компаний поддерживают связь с работниками, которые сейчас служат в ВСУ, и их семьями.
  • 47% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых к найму ветеранов. Также 42% имеют вакансии, при закрытии которых отдается предпочтение ветеранам.
  • У 8% работодателей есть программа медицинской и психологической реабилитации ветеранов, которая включает предложения вне рабочей активности для ветеранов и их семей.
  • У 55% компаний есть возможность работать по гибкому графику или гибридному режиму работы.
  • У 18% компаний есть эффективная программа адаптации для новых сотрудников, учитывающая потребности ветеранов. У 60% есть практика, когда за каждым новым сотрудником (не только за ветеранами) закреплен человек, который помогает ему/ей адаптироваться в компании, сопровождая в первый период трудоустройства.
  • У 37% компаний существует в организации политика безбарьерности и инклюзивности, у 70% запрещены дискриминационные практики.
  • 95% компаний не используют продукцию или услуги русского происхождения.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 августа 2024, 14:14
#
А чим ми від неветеранів відрізняємося? Дві руки, дві ноги… А щодо тих, хто втратив кінцівки, то чим вони відрізняються від тих, хто в аварії втратив? Звідки той міф про необхідність адаптації військових? Сотні моїх побратимів лиш чекають дємбєля… а ті, хто до війни тинявся і забори обс…кав, тим звісно, потрібна допомога, адже руки з ду.и ростуть. І таких у нас кілька є. Звісно, є винятки, але їх не аж стільки, щоб прямо проблему з того робити. Чому не провели дослідження, чи готові роботодавці найняти таку кількість інвалідів? Чому саме ветеранів?
+
0
RunK
RunK
15 августа 2024, 15:51
#
Бо мінімум три роки без досвіду роботи?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 августа 2024, 16:40
#
А за три роки світ перевернувся? А нічого, що УБД і разим з ним статус ветерана дають вже за один вихід на ноль? Не всі воюють з 24 лютого.
+
+68
VS SV
VS SV
15 августа 2024, 14:16
#
На своем опыте, взяли ветерана после контузии, на должность водителя, с виду все отлично и без явных отклонений, отличный человек. НО через две недели уволили, не возможно работать, все-таки след войны в голове остается. При чем брали троих по очереди и у всех одни проблемы.
Вообщем брать на работу их очень опасно в 80% случаев, я уже не говорю про ключевые должности.
+
0
Strain
Strain
15 августа 2024, 16:53
#
У нас 2 ветерана. Отвоевали больше года каждый. Все были на 0 и с ранениями списаны по состоянию здоровья. Проблем нет.

Тут вопрос в другом. Да это риски. И да нужен штатный психолог для оценки ветерана. Без этого увы никак. Человек существо сложное и что там в голове никто не знает.

Но я бы так сказал. Этим в первую очередь должно заниматься государство. Обязательный бесплатный психолог. Наконец начать делать безбаръерную среду, а не то позорище что есть сейчас.

Я не удивлюсь если какой то ветеран инвалид расстреляет мэрию… Хотя не расстреляет — он не сможет вскарапкаться на ступеньки…
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