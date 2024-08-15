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15 августа 2024, 11:15 Читати українською

Где больше всего покупают электромобили в Украине

В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. электромобилей. Больше всего авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) покупают во Львовской области. Об этом сообщает Укравтопром.

В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. электромобилей.
Фото:nextcar.ua

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Где больше всего покупают электромобили

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область — 715 авто (88% подержанные);
  • Киев — 551 (61% б/у);
  • Днепропетровская область — 359 (69% б/у);
  • Киевская область — 355 (70% б/у);
  • Одесская область — 275 (73% б/у).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Honda M-NV.

Читайте: В Украине спрос на электромобили за год вырос на 38%

В то же время в сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

  • Nissan Leaf — на Львовщине и Одесской области;
  • Tesla Model Y — в Киеве;
  • Tesla Model 3 — в Днепропетровской и Киевской областях.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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