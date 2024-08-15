В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. электромобилей. Больше всего авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) покупают во Львовской области. Об этом сообщает Укравтопром.
Где больше всего покупают электромобили в Украине
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Где больше всего покупают электромобили
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 715 авто (88% подержанные);
- Киев — 551 (61% б/у);
- Днепропетровская область — 359 (69% б/у);
- Киевская область — 355 (70% б/у);
- Одесская область — 275 (73% б/у).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Honda M-NV.
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В то же время в сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Nissan Leaf — на Львовщине и Одесской области;
- Tesla Model Y — в Киеве;
- Tesla Model 3 — в Днепропетровской и Киевской областях.
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Источник: Минфин
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